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«Барселона» проиграла «Реалу». Это ее четвертое поражение в Эль Класико подряд
2 часа назад
- «Реал» победил «Барселону» и не проигрывает ей пять матчей подряд. Это его лучшая серия с 1965 года. Последняя победа «Барселоны» была в 2019 году.
- Первый гол в матче забил Давид Алаба. Для него этот мяч стал дебютным за «Реал».
- Полузащитник «Барселоны» Гави – самый молодой игрок в XXI веке, который вышел в стартовом составе на Эль Класико.
- Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел обратную замену: на 72-й минуте выпустил на поле Федерико Вальверде и заменил его в добавленное время.
«Реал» набрал 20 очков и лидирует в Примере, «Барселона» – восьмая.
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