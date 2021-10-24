Примера
Реал
Барселона
Поделиться:
Комментарии:
0
#Примера #Барселона #Реал

«Барселона» проиграла «Реалу». Это ее четвертое поражение в Эль Класико подряд

2 часа назад
Матч завершен
Барселона
Барселона
Агуэро 90
1:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Алаба 32
Лукас 90
  • «Реал» победил «Барселону» и не проигрывает ей пять матчей подряд. Это его лучшая серия с 1965 года. Последняя победа «Барселоны» была в 2019 году.
  • Первый гол в матче забил Давид Алаба. Для него этот мяч стал дебютным за «Реал».
  • Полузащитник «Барселоны» Гави – самый молодой игрок в XXI веке, который вышел в стартовом составе на Эль Класико.
  • Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел обратную замену: на 72-й минуте выпустил на поле Федерико Вальверде и заменил его в добавленное время.

«Реал» набрал 20 очков и лидирует в Примере, «Барселона» – восьмая.

Турнирная таблица Примеры

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Это худшая «Барселона» в нашей жизни?
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Примера
#Барселона
#Реал