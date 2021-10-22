Нижний Новгород
РПЛ
«Газпром» стал спонсором «Нижнего Новгорода». Клуб после выхода в РПЛ просил о помощи с финансированием
48 минут назад
«Нижний Новгород» объявил о соглашении с «Газпром трансгаз Нижний Новгород». В течение одного сезона он будет спонсором клуба.
- «Нижний Новгород» играет в РПЛ – главной футбольной лиге России. Он вышел туда по итогам прошлого сезона, но за полторы недели до старта нового стало известно, что у команды нет генерального спонсора.
- Клуб обратился в Минспорта и попросил помощь с поиском финансирования. В «Нижнем» при этом говорили, что работают штатно и «на первое время» деньги есть.
- Необходимый бюджет оценили в миллиард рублей. Объем финансирования в клубе не раскрыли и назвали только госсубсидию на 2021 год – 301 миллион рублей.
«Нижний Новгород» занимает десятое место в таблице. Он провел 11 матчей в РПЛ: четыре победы, две ничьи и пять поражений.
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