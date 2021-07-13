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«Нижний Новгород» попросил у Минспорта помощи с поиском спонсора перед дебютным сезоном в РПЛ

вчера, 20:28

«Нижний Новгород» за полторы недели до старта РПЛ не нашел генерального спонсора. Поэтому президент федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев обратился к Минспорта с просьбой о помощи.

  • В «Нижнем Новгороде» «Коммерсанту» не раскрыли объем финансирования и назвали только госсубсидию на 2021 год – 301 миллион рублей.
  • Для конкурентоспособности команде необходим бюджет не меньше 1 миллиарда, сказали в клубе.
  • При этом Афанасьев заверил «Р-спорт», что у клуба есть деньги «на первое время» есть и он работает штатно.

«Нижний Новгород» дебютирует в РПЛ 26 июля матчем с «Сочи». Он вышел в премьер-лигу напрямую с третьего места без стыковых матчей после того, как РФС отказал в лицензиях «Оренбургу» и «Алании», занявшим второе и четвертое места.

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