Нагельсманн пропустил матч с «Бенфикой». На следующий день «Бавария» объявила, что у него коронавирус

20 октября «Бавария» обыграла на выезде «Бенфику» – 4:0. Факты про этот матч:

Для «Баварии» это третья победа в этом сезоне в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Общий счет – 12:0.

«Бавария» забила 4 мяча за 12 минут.

Роберт Левандовски победил в 19-м матче ЛЧ подряд.

Еще один факт про матч – его пропустил Юлиан Нагельсманн. Перед матчем «Бавария» написала, что это из-за недомоганий. 21 октября клуб прояснил ситуацию: Нагельсманн сдал положительный тест на коронавирус, несмотря на вакцинацию. В Мюнхен он полетит на отдельном самолете и будет изолирован от команды на какое-то время.