Юлиан Нагельсманн
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#Юлиан Нагельсманн #Лига чемпионов #Бавария #Бенфика

Нагельсманн пропустил матч с «Бенфикой». На следующий день «Бавария» объявила, что у него коронавирус

2 часа назад

20 октября «Бавария» обыграла на выезде «Бенфику» – 4:0. Факты про этот матч:

  • Для «Баварии» это третья победа в этом сезоне в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Общий счет – 12:0.
  • «Бавария» забила 4 мяча за 12 минут.
  • Роберт Левандовски победил в 19-м матче ЛЧ подряд.

Еще один факт про матч – его пропустил Юлиан Нагельсманн. Перед матчем «Бавария» написала, что это из-за недомоганий. 21 октября клуб прояснил ситуацию: Нагельсманн сдал положительный тест на коронавирус, несмотря на вакцинацию. В Мюнхен он полетит на отдельном самолете и будет изолирован от команды на какое-то время.

Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
0:4
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Сане 70
Эвертон 80
Левандовски 82
Сане 85
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Баварии»
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