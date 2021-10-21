Юлиан Нагельсманн
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Бавария
Бенфика
Нагельсманн пропустил матч с «Бенфикой». На следующий день «Бавария» объявила, что у него коронавирус
2 часа назад
20 октября «Бавария» обыграла на выезде «Бенфику» – 4:0. Факты про этот матч:
- Для «Баварии» это третья победа в этом сезоне в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Общий счет – 12:0.
- «Бавария» забила 4 мяча за 12 минут.
- Роберт Левандовски победил в 19-м матче ЛЧ подряд.
Еще один факт про матч – его пропустил Юлиан Нагельсманн. Перед матчем «Бавария» написала, что это из-за недомоганий. 21 октября клуб прояснил ситуацию: Нагельсманн сдал положительный тест на коронавирус, несмотря на вакцинацию. В Мюнхен он полетит на отдельном самолете и будет изолирован от команды на какое-то время.
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