Болельщик «Спартака» избил журналиста РБК. Оба доставлены в полицию

Инцидент произошел после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером».

Журналист РБК Александр Щеголев у выхода из VIP-зоны встретил болельщика, который сказал: «Нахрена он тут снимает». После этого Щеголев получил несколько ударов по голове.

Оба доставлены в отдел полиции. О состоянии Щеголева не сообщается.