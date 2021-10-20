Лига Европы
Спартак
Лестер
Болельщик «Спартака» избил журналиста РБК. Оба доставлены в полицию
56 минут назад
Инцидент произошел после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером».
Журналист РБК Александр Щеголев у выхода из VIP-зоны встретил болельщика, который сказал: «Нахрена он тут снимает». После этого Щеголев получил несколько ударов по голове.
Оба доставлены в отдел полиции. О состоянии Щеголева не сообщается.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые