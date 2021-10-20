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#Лига Европы #Спартак #Лестер

Болельщик «Спартака» избил журналиста РБК. Оба доставлены в полицию

56 минут назад

Инцидент произошел после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером».

Журналист РБК Александр Щеголев у выхода из VIP-зоны встретил болельщика, который сказал: «Нахрена он тут снимает». После этого Щеголев получил несколько ударов по голове.

Оба доставлены в отдел полиции. О состоянии Щеголева не сообщается.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Телеграм-канал «Мутко против»
Так прошел матч
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