Дзюба, Малком и Клаудиньо – в стартовом составе «Зенита» на матч против «Ювентуса»

«Зенит» и «Ювентус» сыграют в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Барриос, Ловрен, Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба.

После двух туров «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в группе Н. «Ювентус» – лидер.

«Зенит» ни разу не побеждал «Ювентус». Команды провели друг с другом два матча: поражение и ничья в 2008 году.

Прогноз на матч «Зенит» – «Ювентус»

Где смотреть матч «Зенит» – «Ювентус»