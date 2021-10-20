Зенит
Лига чемпионов
Ювентус
Поделиться:
Комментарии:
0
#Зенит #Лига чемпионов #Ювентус

Дзюба, Малком и Клаудиньо – в стартовом составе «Зенита» на матч против «Ювентуса»

56 минут назад

«Зенит» и «Ювентус» сыграют в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Барриос, Ловрен, Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба.

  • После двух туров «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в группе Н. «Ювентус» – лидер.
  • «Зенит» ни разу не побеждал «Ювентус». Команды провели друг с другом два матча: поражение и ничья в 2008 году.

Прогноз на матч «Зенит» – «Ювентус»

Где смотреть матч «Зенит» – «Ювентус»

Зенит
Санкт-Петербург
-:-
Ювентус
Турин
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Русские клубы побеждали в Лиге чемпионов крупно 11 раз. «Зенит» сделал это впервые в своей истории с 56-й попытки
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Зенит
#Лига чемпионов
#Ювентус