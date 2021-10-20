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Дзюба, Малком и Клаудиньо – в стартовом составе «Зенита» на матч против «Ювентуса»
56 минут назад
«Зенит» и «Ювентус» сыграют в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Барриос, Ловрен, Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба.
- После двух туров «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в группе Н. «Ювентус» – лидер.
- «Зенит» ни разу не побеждал «Ювентус». Команды провели друг с другом два матча: поражение и ничья в 2008 году.
Прогноз на матч «Зенит» – «Ювентус»
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