Лига чемпионов: где смотреть матч «Зенит» – «Ювентус», 20 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Ювентус» лидирует в группе с шестью очками, у «Челси» и «Зенита» – по три, у «Мальме» очков нет. «Зенит» уступил «Челси» 0:1 и разгромил 4:0 «Мальме». У «Ювентуса» тоже есть крупная победа над шведским клубом (3:0) и успешный матч против «Челси» (1:0).

Лига чемпионов: прогноз на матч «Зенит» – «Ювентус», 20 октября 2021 года

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Зенит» – «Ювентус», 20 октября 2021 года