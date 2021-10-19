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#Лига чемпионов #Зенит #Ювентус

Лига чемпионов: где смотреть матч «Зенит» – «Ювентус», 20 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

7 часов назад

«Зенит» примет «Ювентус» в третьем туре Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ». Начало прямой трансляции – в 21:45.

Зенит
Санкт-Петербург
-:-
Ювентус
Турин

«Ювентус» лидирует в группе с шестью очками, у «Челси» и «Зенита» – по три, у «Мальме» очков нет. «Зенит» уступил «Челси» 0:1 и разгромил 4:0 «Мальме». У «Ювентуса» тоже есть крупная победа над шведским клубом (3:0) и успешный матч против «Челси» (1:0).

Лига чемпионов: прогноз на матч «Зенит» – «Ювентус», 20 октября 2021 года

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Зенит» – «Ювентус», 20 октября 2021 года

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