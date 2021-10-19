Лига чемпионов: прогноз на матч «Зенит» – «Ювентус», 20 октября 2021 года

«Зенит» и «Ювентус» сыграют в третьем туре Лиги чемпионов, матч пройдет в Москве 20 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа «Зенита» – 3,68.

Ничья – 3,32.

Победа «Ювентуса» – 2,33.

«Зениту» не поможет Оздоев, а у «Ювентуса» травмирован де Лигт. Рабьо недавно сдал положительный тест на коронавирус.

У «Зенита» отрицательный баланс встреч с командами из Италии – половина поражений из 12 матчей. Есть только три победы – над «Миланом», «Торино» и «Удинезе».

В сезоне-2008/09 «Зенит» играл с «Ювентусом» в ЛЧ. Дебютный для «Зенита» матч в этом турнире состоялся как раз в Турине – там было поражение 0:1. В Санкт-Петербурге команды сыграли вничью 0:0.

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Зенит» – «Ювентус», 20 октября 2021 года

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