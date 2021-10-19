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#Лига чемпионов #Зенит #Ювентус

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Зенит» – «Ювентус», 20 октября 2021 года

7 часов назад

«Зенит» сыграет дома с «Ювентусом» в третьем туре Лиги чемпионов. Матч состоится 20 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

«Зенит» дважды подряд проиграл в РПЛ«Сочи» и тульскому «Арсеналу». До этих поражений как раз состоялся разгром «Мальме» в ЛЧ. «Зенит» проиграл половину из шести последних матчей во всех турнирах.

«Ювентус» занимает седьмое место в Серии А, на выходных он обыграл «Рому». Сейчас у клуба шестиматчевая серия из побед во всех турнирах.

Лига чемпионов: прогноз на матч «Зенит» – «Ювентус», 20 октября 2021 года

Лига чемпионов: где смотреть матч «Зенит» – «Ювентус», 20 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

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