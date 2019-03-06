«Локомотив» сыграет с «Ростовом» в полуфинале Кубка России. В 1/2 также вышел «Арсенал»

«Ростов» стал первым полуфиналистом Кубка России, обыграв «Краснодар» 1:0 (первый матч – 2:2) еще на позапрошлой неделе. Сегодня определился его соперник – «Локомотив» обыграл в Казани «Рубин» 1:0 (гол Хеведеса), с таким же счетом он побеждал и дома.



Третий участник 1/2 финала – тульский «Арсенал», который сыграл с «Оренбургом» – 1:1 (забили Григалава и Попович). Первый матч – 4:2 в пользу туляков.



«Ростов» и «Локомотив» встретятся в полуфинале. «Арсенал» ждет соперника из пары «Урал» – «Спартак»: в московском матче была ничья 1:1, ответная игра пройдет 7 марта в Екатеринбурге.



Даты полуфинальных матчей (их два – первый и ответный) будут определены позже.