Лига чемпионов
Атлетико
Ливерпуль
«Ливерпуль» обыграл «Атлетико». В матче пять голов и удаление Гризманна
вчера, 23:59
- «Ливерпуль» и «Атлетико» играли в третьем туре группы В.
- «Ливерпуль» забил первый и вел 2:0 к 14-й минуте. Но потом дважды пропустил от Антуана Гризманна и завершил тайм вничью 2:2.
- Во втором тайме «Атлетико» остался в меньшинстве. Гризманн получил прямую красную карточку за удар игрока «Ливерпуля». Он высоко поднял ноги в борьбе за мяч и попал сопернику в голову.
- В конце матча Мохамед Салах забил второй, победный гол «Ливерпуля». Это первый игрок в истории клуба, который забивает в девяти играх подряд, его серия длится с августа.
- «Ливерпуль» занимает первое место в группе с девятью очками, «Атлетико» идет вторым с четырьмя.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые