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#Лига чемпионов #Ливерпуль #Атлетико

«Ливерпуль» обыграл «Атлетико». В матче пять голов и удаление Гризманна

вчера, 23:59
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гризманн 20
Гризманн 34
2:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 8
Кейта 13
Салах 78
  • «Ливерпуль» и «Атлетико» играли в третьем туре группы В.
  • «Ливерпуль» забил первый и вел 2:0 к 14-й минуте. Но потом дважды пропустил от Антуана Гризманна и завершил тайм вничью 2:2.
  • Во втором тайме «Атлетико» остался в меньшинстве. Гризманн получил прямую красную карточку за удар игрока «Ливерпуля». Он высоко поднял ноги в борьбе за мяч и попал сопернику в голову.
  • В конце матча Мохамед Салах забил второй, победный гол «Ливерпуля». Это первый игрок в истории клуба, который забивает в девяти играх подряд, его серия длится с августа.
  • «Ливерпуль» занимает первое место в группе с девятью очками, «Атлетико» идет вторым с четырьмя.
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Источник:
Гол.ру
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