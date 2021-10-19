Лига чемпионов
Эрлинг Холанд
Боруссия Д
Аякс
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#Лига чемпионов #Эрлинг Холанд #Аякс #Боруссия Д

«Аякс» разгромил дортмундскую «Боруссию» в ЛЧ. Холанд прервал голевую серию, длившуюся с августа

вчера, 23:50
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Ройс 11
Блинд 25
Антони 57
Аллер 72
4:0
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
  • «Аякс» играл с «Боруссией» Д в матче группы С. Он выиграл третий матч подряд, забив в общей сложности 11 голов и пропустив один.
  • Себастьян Аллер снова забил в ЛЧ. Это его дебютный сезон в турнире, за три матча он забил шесть голов и отдал два ассиста.
  • «Боруссия» впервые проиграла в этом сезоне ЛЧ. У нее были победы над «Бешикташем» и «Спортингом».
  • Эрлинг Холанд не забил впервые с августа. Его последний безголовой матч прошел в 21 августа. После этого он забил 13 голов в восьми матчах (пять за сборную Норвегии и восемь за «Боруссию».
  • «Боруссия» занимает второе место в группе с шестью очками. «Аякс» лидирует с девятью.
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Источник:
Гол.ру
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