Лига чемпионов
Эрлинг Холанд
Боруссия Д
Аякс
«Аякс» разгромил дортмундскую «Боруссию» в ЛЧ. Холанд прервал голевую серию, длившуюся с августа
вчера, 23:50
- «Аякс» играл с «Боруссией» Д в матче группы С. Он выиграл третий матч подряд, забив в общей сложности 11 голов и пропустив один.
- Себастьян Аллер снова забил в ЛЧ. Это его дебютный сезон в турнире, за три матча он забил шесть голов и отдал два ассиста.
- «Боруссия» впервые проиграла в этом сезоне ЛЧ. У нее были победы над «Бешикташем» и «Спортингом».
- Эрлинг Холанд не забил впервые с августа. Его последний безголовой матч прошел в 21 августа. После этого он забил 13 голов в восьми матчах (пять за сборную Норвегии и восемь за «Боруссию».
- «Боруссия» занимает второе место в группе с шестью очками. «Аякс» лидирует с девятью.
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