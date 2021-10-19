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«Шериф» впервые проиграл в Лиге чемпионов. Но остался на первом месте в группе, опережая «Интер» и «Реал»
вчера, 23:50
- «Шериф» и «Интер» играли в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
- Для «Шерифа» это первое поражение в ЛЧ в истории. Он дебютировал в турнире в этом году и в двух предыдущих играх победил «Реал» (2:1) и «Шахтер» (2:0).
- «Интер» выиграл первую игру в этом сезоне ЛЧ. Матч с «Реалом» он проиграл 0:1, а против «Шахтера» сыграл вничью 0:0.
- Хотя «Шериф» – молдавский клуб, в его составе до этой игры не выходили молдавские футболисты. Дебютантом стал вратарь Дмитрий Челядник, заменивший травмированного основного голкипера Георгиоса Атанасиадиса.
- Несмотря на поражение, «Шериф» остался на первом месте с 6 очками. Вторым идет «Реал» с тем же количеством очков. «Интер» – третий, «Шахтер» – четвертый с одним очком.
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