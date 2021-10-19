Лига чемпионов
Интер
Шериф
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#Лига чемпионов #Шериф #Интер

«Шериф» впервые проиграл в Лиге чемпионов. Но остался на первом месте в группе, опережая «Интер» и «Реал»

вчера, 23:50
Матч завершен
Интер
Милан
Джеко 34
Видаль 58
де Врей 67
3:1
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Тилль 52
  • «Шериф» и «Интер» играли в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
  • Для «Шерифа» это первое поражение в ЛЧ в истории. Он дебютировал в турнире в этом году и в двух предыдущих играх победил «Реал» (2:1) и «Шахтер» (2:0).
  • «Интер» выиграл первую игру в этом сезоне ЛЧ. Матч с «Реалом» он проиграл 0:1, а против «Шахтера» сыграл вничью 0:0.
  • Хотя «Шериф» – молдавский клуб, в его составе до этой игры не выходили молдавские футболисты. Дебютантом стал вратарь Дмитрий Челядник, заменивший травмированного основного голкипера Георгиоса Атанасиадиса.
  • Несмотря на поражение, «Шериф» остался на первом месте с 6 очками. Вторым идет «Реал» с тем же количеством очков. «Интер» – третий, «Шахтер» – четвертый с одним очком.
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Источник:
Гол.ру
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