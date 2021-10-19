Салах стал первым игроком в истории «Ливерпуля», забившим в девяти матчах подряд. Его голевая серия длится с августа

«Ливерпуль» и «Атлетико» играют в групповом этапе Лиги чемпионов. Мохамед Салах забил первый гол «Ливерпуля» в матче и продлил голевую серию до девяти игр.

⚽️ «Челси»

⚽️ «Лидс»

⚽️ «Милан»

⚽️ «Кристал Пэлас»

⚽️ «Брентфорд»

⚽️⚽️ «Порту»

⚽️ «Манчестер Сити»

⚽️ «Уотфорд»

⚽️ «Атлетико»

Ни один игрок «Ливерпуля» еще не забивал в девяти играх подряд. Его серия началась 28 августа в игре с «Челси».

Всего у Салаха одиннадцать голов в 11 матчах за клуб в этом сезоне и еще четыре ассиста. Пока это самый результативный игрок АПЛ (11 очков: семь голов и четыре ассиста). Только Джейми Варди забил столько же.