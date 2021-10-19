Мохамед Салах
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Ливерпуль
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#Мохамед Салах #Лига чемпионов #Ливерпуль #Атлетико

Салах стал первым игроком в истории «Ливерпуля», забившим в девяти матчах подряд. Его голевая серия длится с августа

вчера, 23:02

«Ливерпуль» и «Атлетико» играют в групповом этапе Лиги чемпионов. Мохамед Салах забил первый гол «Ливерпуля» в матче и продлил голевую серию до девяти игр.

⚽️  «Челси»

⚽️ «Лидс»

⚽️ «Милан»

⚽️ «Кристал Пэлас»

⚽️ «Брентфорд»

⚽️⚽️ «Порту»

⚽️  «Манчестер Сити»

⚽️ «Уотфорд»

⚽️ «Атлетико»

Ни один игрок «Ливерпуля» еще не забивал в девяти играх подряд.  Его серия началась 28 августа в игре с «Челси».

Всего у Салаха одиннадцать голов в 11 матчах за клуб в этом сезоне и еще четыре ассиста. Пока это самый результативный игрок АПЛ (11 очков: семь голов и четыре ассиста). Только Джейми Варди забил столько же.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Ливерпуля»
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