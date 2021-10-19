Мохамед Салах
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Ливерпуль
Салах стал первым игроком в истории «Ливерпуля», забившим в девяти матчах подряд. Его голевая серия длится с августа
вчера, 23:02
«Ливерпуль» и «Атлетико» играют в групповом этапе Лиги чемпионов. Мохамед Салах забил первый гол «Ливерпуля» в матче и продлил голевую серию до девяти игр.
⚽️ «Челси»
⚽️ «Лидс»
⚽️ «Милан»
⚽️ «Кристал Пэлас»
⚽️ «Брентфорд»
⚽️⚽️ «Порту»
⚽️ «Манчестер Сити»
⚽️ «Уотфорд»
⚽️ «Атлетико»
Ни один игрок «Ливерпуля» еще не забивал в девяти играх подряд. Его серия началась 28 августа в игре с «Челси».
Всего у Салаха одиннадцать голов в 11 матчах за клуб в этом сезоне и еще четыре ассиста. Пока это самый результативный игрок АПЛ (11 очков: семь голов и четыре ассиста). Только Джейми Варди забил столько же.
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