⚽ Мбаппе забил «Лейпцигу» свой первый гол в сезоне Лиги чемпионов. Он провел две игры без мячей

«ПСЖ» играет с «РБ Лейпциг» в третьем туре Лиги чемпионов. Пока единственный гол в составе «ПСЖ» забил Килиан Мбаппе.

❌ «Брюгге», 51 минута, 1 ассист, 0 голов.

❌ «Манчестер Сити», 90 минут, 1 ассист, 0 голов.

✅ «РБ Лейпциг», пока 1 гол.

За всю карьеру Мбаппе поучаствовал в 46 из 48 голов в карьере в Лиге чемпионов: 28 голов и 18 ассистов.

В этом сезоне у Мбаппе 13 матчей за «ПСЖ», шесть голов и шесть ассистов.