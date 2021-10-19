Килиан Мбаппе
Лига чемпионов
ПСЖ
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#Килиан Мбаппе #Лига чемпионов #ПСЖ

⚽ Мбаппе забил «Лейпцигу» свой первый гол в сезоне Лиги чемпионов. Он провел две игры без мячей

вчера, 22:42

«ПСЖ» играет с «РБ Лейпциг» в третьем туре Лиги чемпионов. Пока единственный гол в составе «ПСЖ» забил Килиан Мбаппе.

«Брюгге», 51 минута, 1 ассист, 0 голов.

«Манчестер Сити», 90 минут, 1 ассист, 0 голов.

✅ «РБ Лейпциг», пока 1 гол.

За всю карьеру Мбаппе поучаствовал в 46 из 48 голов в карьере в Лиге чемпионов: 28 голов и 18 ассистов.

В этом сезоне у Мбаппе 13 матчей за «ПСЖ», шесть голов и шесть ассистов.

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Источник:
Гол.ру
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