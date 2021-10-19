«Шериф» впервые выпустит молдавского футболиста в Лиге чемпионов. В двух предыдущих матчах играли только легионеры

«Шериф» объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов против «Интера». В нем впервые сыграет футболист из Молдавии – им станет вратарь Дмитрий Челядник.

«Шериф»: Челядник, Кристиано, Арболеда, Дуланто, Фернандо, Аддо, Коловос, Тилль, Траоре, Бруно, Кастаньеда.

Челядник заменит основного вратаря Георгиоса Атанасиадиса, пропускающего матч из-за повреждения. Хотя «Шериф» молдавская команда, в Лиге чемпионов за него еще не играли молдавские игроки. Клуб дебютировал в ЛЧ в этом году и провел две игры – в обеих на поле вышли только легионеры.