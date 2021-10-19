Шериф
Лига чемпионов
Интер
«Шериф» впервые выпустит молдавского футболиста в Лиге чемпионов. В двух предыдущих матчах играли только легионеры
вчера, 21:18
«Шериф» объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов против «Интера». В нем впервые сыграет футболист из Молдавии – им станет вратарь Дмитрий Челядник.
- «Шериф»: Челядник, Кристиано, Арболеда, Дуланто, Фернандо, Аддо, Коловос, Тилль, Траоре, Бруно, Кастаньеда.
Челядник заменит основного вратаря Георгиоса Атанасиадиса, пропускающего матч из-за повреждения. Хотя «Шериф» молдавская команда, в Лиге чемпионов за него еще не играли молдавские игроки. Клуб дебютировал в ЛЧ в этом году и провел две игры – в обеих на поле вышли только легионеры.
- Пока «Шериф» лидирует в группе с «Реалом», «Шахтером» и «Интером». Он набрал максимальные шесть очков за две игры, забив четыре гола и пропустив один.
- У «Реала» три очка, у «Интера» и «Шахтера» – по одному. Даже если «Интер» победит «Шериф», то не обгонит его в таблице после этого тура.
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