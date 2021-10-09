Матч Англии и Андорры судила Екатерина Монзуль. Это первая женщина, которая работала на игре мужской Англии

Монзуль уже не впервые судит игру отбора ЧМ-2022. Впервые она работала на таком уровне в марте и судила игру Австрии и Фарерских островов. Но Монзуль не была единственной женщиной-судьей. Еще отбор ЧМ-2022 судила Стефани Фраппар из Франции.

Матчи международного уровня в женском футболе Монзуль обслуживает с 2005 года. Матчи мужского чемпионата Украины она судит с 2016-го. Годом ранее она признавалась лучшей судьей среди женщин.