ЧМ-2022
Екатерина Монзуль
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#ЧМ-2022 #Екатерина Монзуль

Матч Англии и Андорры судила Екатерина Монзуль. Это первая женщина, которая работала на игре мужской Англии

вчера, 23:01

Матч Англии и Андорры в квалификации ЧМ-2022 судит Екатерина Монзуль из Украины. Ее помощницы – тоже женщины. Это первый случай в истории сборной Англии, когда их матч судят только женщины. 

Монзуль уже не впервые судит игру отбора ЧМ-2022. Впервые она работала на таком уровне в марте и судила игру Австрии и Фарерских островов. Но Монзуль не была единственной женщиной-судьей. Еще отбор ЧМ-2022 судила Стефани Фраппар из Франции.

Матчи международного уровня в женском футболе Монзуль обслуживает с 2005 года. Матчи мужского чемпионата Украины она судит с 2016-го. Годом ранее она признавалась лучшей судьей среди женщин.

 

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