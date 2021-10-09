ЧМ-2022
Екатерина Монзуль
Матч Англии и Андорры судила Екатерина Монзуль. Это первая женщина, которая работала на игре мужской Англии
вчера, 23:01
Матч Англии и Андорры в квалификации ЧМ-2022 судит Екатерина Монзуль из Украины. Ее помощницы – тоже женщины. Это первый случай в истории сборной Англии, когда их матч судят только женщины.
Монзуль уже не впервые судит игру отбора ЧМ-2022. Впервые она работала на таком уровне в марте и судила игру Австрии и Фарерских островов. Но Монзуль не была единственной женщиной-судьей. Еще отбор ЧМ-2022 судила Стефани Фраппар из Франции.
Матчи международного уровня в женском футболе Монзуль обслуживает с 2005 года. Матчи мужского чемпионата Украины она судит с 2016-го. Годом ранее она признавалась лучшей судьей среди женщин.
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