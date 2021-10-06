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#Барселона #Примера

«Барселона» завершила прошлый сезон с убытками в 481 миллион евро и рекордными расходами

5 часов назад

Главные цифры из финансового отчета «Барселоны» за сезон-2020/21:

  • Выручка составила 631 млн вместо планируемых 828 млн – снижение на 26% по сравнению с предыдущим сезоном.
  • Операционные расходы выросли на 19% – с 955 млн до 1,136 млрд. Это рекорд.
  • После уплаты налогов убытки составили 481 млн.
  • Чистый долг на 30 июня 2021 года – 680 млн.

На данный момент «Барселона» занимает девятое место в Примере. У нее два поражения за два матча Лиги чемпионов и ни одного удара в створ.

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Источник:
Официальный сайт «Барселоны»
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