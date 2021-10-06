Барселона
Примера
«Барселона» завершила прошлый сезон с убытками в 481 миллион евро и рекордными расходами
5 часов назад
Главные цифры из финансового отчета «Барселоны» за сезон-2020/21:
- Выручка составила 631 млн вместо планируемых 828 млн – снижение на 26% по сравнению с предыдущим сезоном.
- Операционные расходы выросли на 19% – с 955 млн до 1,136 млрд. Это рекорд.
- После уплаты налогов убытки составили 481 млн.
- Чистый долг на 30 июня 2021 года – 680 млн.
На данный момент «Барселона» занимает девятое место в Примере. У нее два поражения за два матча Лиги чемпионов и ни одного удара в створ.
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