«Барселона» завершила прошлый сезон с убытками в 481 миллион евро и рекордными расходами

Главные цифры из финансового отчета «Барселоны» за сезон-2020/21:

Выручка составила 631 млн вместо планируемых 828 млн – снижение на 26% по сравнению с предыдущим сезоном.

Операционные расходы выросли на 19% – с 955 млн до 1,136 млрд. Это рекорд.

После уплаты налогов убытки составили 481 млн.

Чистый долг на 30 июня 2021 года – 680 млн.

На данный момент «Барселона» занимает девятое место в Примере. У нее два поражения за два матча Лиги чемпионов и ни одного удара в створ.