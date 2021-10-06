Денис Глушаков
ЧМ-2022
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#Денис Глушаков #Россия #ЧМ-2022 #Словакия #Словения

Глушаков пропустит матчи против Словакии и Словении из-за травмы. «Матч ТВ» опроверг информацию

7 часов назад

Отборочные матчи к ЧМ-2022 сборной России против Словакии и Словении пройдут 8 и 11 октября. В них из-за травмы бедра не сыграет полузащитник Денис Глушаков.

UPD. «Матч ТВ» опроверг информацию о травме. Глушаков готов к тренировкам и может сыграть за сборную.

5 октября Глушаков досрочно завершил тренировку. Перед этим у него была микротравма задней поверхности бедра.

  • Последний раз Глушаков играл за сборную России в марте 2018 года. Это его первый вызов за 3,5 года.
  • В этом сезоне Глушаков провел за «Химки» в РПЛ 10 матчей и забил шесть голов. Ему 34 года.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Матч ТВ»
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