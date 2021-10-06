Глушаков пропустит матчи против Словакии и Словении из-за травмы. «Матч ТВ» опроверг информацию

Отборочные матчи к ЧМ-2022 сборной России против Словакии и Словении пройдут 8 и 11 октября. В них из-за травмы бедра не сыграет полузащитник Денис Глушаков.

UPD. «Матч ТВ» опроверг информацию о травме. Глушаков готов к тренировкам и может сыграть за сборную.

5 октября Глушаков досрочно завершил тренировку. Перед этим у него была микротравма задней поверхности бедра.