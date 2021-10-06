Денис Глушаков
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Глушаков пропустит матчи против Словакии и Словении из-за травмы. «Матч ТВ» опроверг информацию
7 часов назад
Отборочные матчи к ЧМ-2022 сборной России против Словакии и Словении пройдут 8 и 11 октября. В них из-за травмы бедра не сыграет полузащитник Денис Глушаков.
UPD. «Матч ТВ» опроверг информацию о травме. Глушаков готов к тренировкам и может сыграть за сборную.
5 октября Глушаков досрочно завершил тренировку. Перед этим у него была микротравма задней поверхности бедра.
- Последний раз Глушаков играл за сборную России в марте 2018 года. Это его первый вызов за 3,5 года.
- В этом сезоне Глушаков провел за «Химки» в РПЛ 10 матчей и забил шесть голов. Ему 34 года.
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