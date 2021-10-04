Ильзат Ахметов
ЧМ-2022
Россия
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#Ильзат Ахметов #Россия #ЧМ-2022

Ахметов вызван в сборную России

44 минуты назад

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов будет готовиться со сборной России к матчам квалификации к ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

«Так как в воскресенье в матче за «Монако» получил травму Александр Головин, и пока нет уверенности, что он сможет принять участие на сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова», – объяснил Валерий Карпин.

За последние два дня травмировались сразу пять игроков сборной – Головин, Глушаков, Ионов, Захарян и Самошников. Ионов точно не поможет команде.

Сборная России сыграет 8 октября дома против Словакии, а 11-го – в гостях против Словении.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РФС
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