Ахметов вызван в сборную России

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов будет готовиться со сборной России к матчам квалификации к ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

«Так как в воскресенье в матче за «Монако» получил травму Александр Головин, и пока нет уверенности, что он сможет принять участие на сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова», – объяснил Валерий Карпин.

За последние два дня травмировались сразу пять игроков сборной – Головин, Глушаков, Ионов, Захарян и Самошников. Ионов точно не поможет команде.

Сборная России сыграет 8 октября дома против Словакии, а 11-го – в гостях против Словении.