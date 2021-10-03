Даниил Худяков
РПЛ
Ростов
Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
0
#Даниил Худяков #РПЛ #Локомотив #Ростов

17-летний вратарь «Локомотива» Худяков впервые вышел в старте. Итог – поражение от «Ростова»

вчера, 21:01

«Локомотив» проиграл «Ростову» со счетом 1:2. Теперь в РПЛ не осталось команд без поражений в сезоне. До этого «Зенит» проиграл «Сочи» с таким же счетом.

В этой игре в воротах «Локомотива» играл 17-летний Даниил Худяков. Это его дебютный выход в стартовом составе клуба.

Именно Худяков заменил удаленного Гильерме в матче «Локомотива» и «Химок». Тогда клубы сыграли со счетом 0:0.

«Локомотив» не может победить в пяти играх во всех турнирах.

Бакаев впервые в карьере не забил пенальти, но «Спартак» обыграл «Ахмат»

«Зенит» впервые проиграл «Сочи» в РПЛ. Защитник Терехов – автор победного гола

Матч завершен
Локомотив
Москва
Марадишвили 9
1:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Керк 31
Полоз 89
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Ураганный дебют 17-летнего вратаря «Локомотива» после удаления Гильерме. Вышел в день рождения мамы и все потащил
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Даниил Худяков
#РПЛ
#Локомотив
#Ростов