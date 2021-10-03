17-летний вратарь «Локомотива» Худяков впервые вышел в старте. Итог – поражение от «Ростова»

«Локомотив» проиграл «Ростову» со счетом 1:2. Теперь в РПЛ не осталось команд без поражений в сезоне. До этого «Зенит» проиграл «Сочи» с таким же счетом.

В этой игре в воротах «Локомотива» играл 17-летний Даниил Худяков. Это его дебютный выход в стартовом составе клуба.

Именно Худяков заменил удаленного Гильерме в матче «Локомотива» и «Химок». Тогда клубы сыграли со счетом 0:0.

«Локомотив» не может победить в пяти играх во всех турнирах.

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