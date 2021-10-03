«Бавария» проиграла «Айнтрахту». Ее разница мячей в Бундеслиге перед этой игрой – 23:5

«Бавария» проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:2. Победный мяч на 83-й минуте забил Костич. В первом тайме он отметился ассистом.

«Бавария» не проигрывала в Бундеслиге с 24 апреля. Тогда было поражение от «Майнца». В этом сезоне у команды не было поражений во всех турнирах.

Даже после этого проигрыша «Бавария» возглавляет таблицу Бундеслиги. Она набрала 16 очков за семь матчей. Разница мячей сейчас – 24:7.

«Айнтрахт» занимает 13 место. У него восемь набранных очков при разнице мячей 8:10.