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«Химки» сыграли вничью с «Арсеналом». Они выиграли один матч за сезон
02 октября, 20:57
- Безвыигрышная серия «Химок» составляет девять матчей во всех турнирах. Последний раз они побеждали в августе – тогда была единственная победа в РПЛ в этом сезоне (над «Краснодаром»).
- «Арсенал» набрал девять очков и поднялся из зоны стыковых матчей.
В 11-м туре РПЛ «Арсенал» сыграет против «Зенита» (16 октября), «Химки» – против «Ахмата» (17 октября).
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