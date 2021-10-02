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#РПЛ #Химки #Арсенал Тула

«Химки» сыграли вничью с «Арсеналом». Они выиграли один матч за сезон

02 октября, 20:57
  • Безвыигрышная серия «Химок» составляет девять матчей во всех турнирах. Последний раз они побеждали в августе – тогда была единственная победа в РПЛ в этом сезоне (над «Краснодаром»).
  • «Арсенал» набрал девять очков и поднялся из зоны стыковых матчей.

В 11-м туре РПЛ «Арсенал» сыграет против «Зенита» (16 октября), «Химки» – против «Ахмата» (17 октября).

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Арсенал
Тула
0:0
Матч завершен
Химки
Химки
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Источник:
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