Марко Ройс
Бундеслига
Боруссия Д
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#Марко Ройс #Бундеслига #Боруссия Д

Ройс – первый игрок в истории дортмундской «Боруссии», который набрал 100+ голов и ассистов за клуб

02 октября, 19:44

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс вышел в стартовом составе на матч седьмого тура Бундеслиги против «Аугсбурга». На 51-й минуте он отдал голевую передачу.

Ройс стал первым футболистом в истории «Боруссии», у которого 100+ голов и ассистов за клуб. Он играет в Дортмунде с 2012 года и провел больше 200 матчей.

В этом сезоне Ройс провел в Бундеслиге шесть матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер «Боруссии» Д
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