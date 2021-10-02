Ройс – первый игрок в истории дортмундской «Боруссии», который набрал 100+ голов и ассистов за клуб

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс вышел в стартовом составе на матч седьмого тура Бундеслиги против «Аугсбурга». На 51-й минуте он отдал голевую передачу.

Ройс стал первым футболистом в истории «Боруссии», у которого 100+ голов и ассистов за клуб. Он играет в Дортмунде с 2012 года и провел больше 200 матчей.

В этом сезоне Ройс провел в Бундеслиге шесть матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.