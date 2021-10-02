Марко Ройс
Бундеслига
Боруссия Д
Ройс – первый игрок в истории дортмундской «Боруссии», который набрал 100+ голов и ассистов за клуб
02 октября, 19:44
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс вышел в стартовом составе на матч седьмого тура Бундеслиги против «Аугсбурга». На 51-й минуте он отдал голевую передачу.
Ройс стал первым футболистом в истории «Боруссии», у которого 100+ голов и ассистов за клуб. Он играет в Дортмунде с 2012 года и провел больше 200 матчей.
В этом сезоне Ройс провел в Бундеслиге шесть матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.
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