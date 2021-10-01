«Барселона» рассказала о рекордных расходах за финансовый год и убытках в 481 миллион евро

«Барселона» опубликовала отчет за финансовый год. Главное оттуда (все цифры в евро)

Год закончился с операционными доходами в 631 миллион. Это на 24% (197 миллионов) меньше, чем клуб закладывал в бюджет. По сравнению с прошлым годом доход снизился на 26%.

Расходы показали рекордный результат за всю историю «Барселоны»: 1,136 миллиарда. В прошлом году расходы составили 995 миллионов.

После вычета налогов «Барселона» получила убыток в 481 миллион. К этому привело падение доходов и рост расходов. Для сравнения: в финансовом году-2019/20 убытки составили 97 миллионов долларов.

Чистый долг составляет 680 миллионов. Но с учетом инвестиций, сумма уменьшается до 558 миллионов.

Клуб ожидает, что в следующем финансовом году доходы вырастут до 765 миллионов. Главным залогом роста «Барселона» назвала возобновление матчей со зрителями на стадионе.

Сложная финансовая ситуация в клубе привела к уходу Лионеля Месси летом. О проблемах открыто говорило руководство «Барселоны» и обвиняло в них предыдущую администрацию, ушедшую в 2020 году.

Кризис «Барселоны» также отражается на игре клуба. Со старта сезона он выиграл два из восьми матчей, идет на шестом месте в Примере и на последнем в группе Лиги чемпионов.