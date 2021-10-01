Пеле
Пеле выписан из больницы почти через месяц после операции. Он продолжит курс химиотерапии
01 октября, 11:42
Врачи больницы в Сан-Паулу рассказали о выписке Пеле. Он находился там после операции по удалению опухоли в толстой кишке 4 сентября.
- В больнице рассказали только о его стабильном состоянии и продолжении курса химиотерапии. Других подробностей врачи не раскрылы.
- Пеле поблагодарил врачей и написал, что «рад вернуться домой».
Пеле 80 лет. Он провел в больнице почти месяц после перенесенной операции. За это время его состояние ухудшалось, но окружение Пеле заявляло, что это нормально в его возрасте.
Пеле завершил игровую карьеру в 1977 году и с тех пор занимался в основном административной работой – стал послом ООН по вопросам экологии и посолом ЮНЕСКО.
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