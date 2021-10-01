Пеле
Поделиться:
Комментарии:
0
#Пеле

Пеле выписан из больницы почти через месяц после операции. Он продолжит курс химиотерапии

01 октября, 11:42

инстаграм Пеле

Врачи больницы в Сан-Паулу рассказали о выписке Пеле. Он находился там после операции по удалению опухоли в толстой кишке 4 сентября.

  • В больнице рассказали только о его стабильном состоянии и продолжении курса химиотерапии. Других подробностей врачи не раскрылы.
  • Пеле поблагодарил врачей и написал, что «рад вернуться домой».

Пеле 80 лет. Он провел в больнице почти месяц после перенесенной операции. За это время его состояние ухудшалось, но окружение Пеле заявляло, что это нормально в его возрасте.

Пеле завершил игровую карьеру в 1977 году и с тех пор занимался в основном административной работой – стал послом ООН по вопросам экологии и посолом ЮНЕСКО.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
инстаграм Пеле
Еще по теме
Плохие новости о Пеле: впал в депрессию, не может нормально ходить, постоянно дома
Cafe Pele – главный кофе 90-х с навязчивой рекламой. Ее снимал русский режиссер, который утомил Пеле сотнями дублей
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Пеле