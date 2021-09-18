Пеле
Пеле переведен в отделение полуинтенсивной терапии из-за ухудшения здоровья
час назад
Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле изначально попал в отделение интенсивной терапии из-за проблем с дыханием. После стабилизации состояния врачи перевели его в отделение полуинтенсивной терапии.
Дочь Пеле Кели Насименту рассказала: «Он восстанавливается хорошо и в пределах нормы. В его возрасте это нормально, что после таких операций делаешь два шага вперед и один назад. Вчера он устал и сделал небольшой шаг назад. Сегодня он сделал два шага вперед!»
- 6 сентября Пеле перенес операцию – врачи удалили ему опухоль из толстой кишки. 14 сентября он был переведен в обычную палату.
- Пеле 80 лет. Он трехкратный чемпион мира. В 2014 году ФИФА вручила ему почетный «Золотой мяч».
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