Cafe Pele – главный кофе 90-х с навязчивой рекламой. Ее снимал русский режиссер, который утомил Пеле сотнями дублей

Cafe Pele в России – это про 90-е. Он продается до сих пор, но многие о нем вспомнят только из-за старой рекламы и ностальгического вкуса. Кому-то он до сих пор кажется неплохим, но про старый Cafe Pele в основном слабые отзывы – из-за дешевизны народ пил не самый классный кофе и признавал это.

Для карьеры Пеле этот растворимый кофе (который в Бразилии не сильно популярен) – важный шаг в продвижении себя как бренда. Пеле стал лицом кофе компании Cacique еще в 1970-м. И после этого его понесло, особенно к бразильскому чемпионату мира. Пеле рекламировал часы Hublot, строительную фирму, Subway, Volkswagen и другие бренды. Это даже высмеяли «Симпсоны»: Пеле после небольшой речи берет мешок с деньгами.