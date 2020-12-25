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#Пеле #Футбол

Cafe Pele – главный кофе 90-х с навязчивой рекламой. Ее снимал русский режиссер, который утомил Пеле сотнями дублей

час назад

zumapress / global look press

Cafe Pele в России – это про 90-е. Он продается до сих пор, но многие о нем вспомнят только из-за старой рекламы и ностальгического вкуса. Кому-то он до сих пор кажется неплохим, но про старый Cafe Pele в основном слабые отзывы – из-за дешевизны народ пил не самый классный кофе и признавал это.

Для карьеры Пеле этот растворимый кофе (который в Бразилии не сильно популярен) – важный шаг в продвижении себя как бренда. Пеле стал лицом кофе компании Cacique еще в 1970-м. И после этого его понесло, особенно к бразильскому чемпионату мира. Пеле рекламировал часы Hublot, строительную фирму, Subway, Volkswagen и другие бренды. Это даже высмеяли «Симпсоны»: Пеле после небольшой речи берет мешок с деньгами.

Рекламу Cafe Pele для России делает Иван Чимбуров – директор рекламного агентства Video International, член жюри главного в мире фестиваля рекламы «Каннские львы». Он прилетает к Пеле в Бразилию, который в восторге от русских профессионалов – они требовательны к деталям и просят сотню дублей.

Пеле приходится много пить растворимого кофе. Он играет честно и отказывается пить колу. Но Пеле тоже придирается к Чимбурову и просит убрать из кадра вентилятор – зачем он вам нужен в русском холоде?

Чимбуров долго работает с Пеле, уговаривает его не отвлекаться. И он однажды даже опоздал на самолет по делам. А Чимбуров становится локальной звездой. Таможенники не верят, что он снимает самого Пеле, а один ресторатор предлагал любые деньги за мяч с автографом и надписью «Моему другу Ивану от Пеле».

Потом Пеле все же приезжает в Россию, презентует Cafe Pele со странным слоганом «Тот, кто его пьет, ощущает в желудке короля» и просит журналистов не спрашивать про футбол.

Журналист «Коммерсанта» спросил Пеле про кофе, но он неожиданно выдал признание:

«Дело в том, что отец нынешнего директора компании Cacique – мой большой друг. Я могу рекламировать только тот продукт, в который я верю. 

Сейчас для ЧМ-1998 года во Франции выпускается новая марка сигарет. Мне предложили такие безумные деньги, что даже заработки Роналдо показались бы просто копейками. Я категорически отказался из принципа».

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