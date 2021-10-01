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Примера: прогноз на матч «Атлетико» – «Барселона», 2 октября 2021 года
01 октября, 11:32
В матче восьмого тура испанской Примеры чемпион прошлого сезона «Атлетико» сыграет на своем поле с «Барселоной». Матч пройдет 2 октября, начало – в 22:00 по московскому времени.
Прогнозы и ставки букмекеров:
- Победа «Атлетико» – 1,98.
- Ничья – 3,7.
- Победа «Барселоны» – 4,35.
У «Атлетико» под вопросом участие Триппьера, у «Барселоны» травмированы Дембеле, Агуэро, Брэйтуэйт, Альба и Бальде. Тренер Рональд Куман – под угрозой увольнения после провального старта в Лиге чемпионов (0:3 от «Баварии», 0:3 от «Бенфики»).
«Атлетико» не проигрывает десять матчей подряд дома в Примере. У «Барселоны» – семиматчевая бепроигрышная серия в турнире.
Примера: где смотреть матч «Атлетико» – «Барселона», 2 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
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