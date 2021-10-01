Примера: прогноз на матч «Атлетико» – «Барселона», 2 октября 2021 года

В матче восьмого тура испанской Примеры чемпион прошлого сезона «Атлетико» сыграет на своем поле с «Барселоной». Матч пройдет 2 октября, начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа «Атлетико» – 1,98.

Ничья – 3,7.

Победа «Барселоны» – 4,35.

У «Атлетико» под вопросом участие Триппьера, у «Барселоны» травмированы Дембеле, Агуэро, Брэйтуэйт, Альба и Бальде. Тренер Рональд Куман – под угрозой увольнения после провального старта в Лиге чемпионов (0:3 от «Баварии», 0:3 от «Бенфики»).

«Атлетико» не проигрывает десять матчей подряд дома в Примере. У «Барселоны» – семиматчевая бепроигрышная серия в турнире.

Примера: где смотреть матч «Атлетико» – «Барселона», 2 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция