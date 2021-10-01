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#Примера #Барселона #Атлетико

Примера: где смотреть матч «Атлетико» – «Барселона», 2 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

01 октября, 11:30

В восьмом туре испанской Примеры чемпион прошлого сезона «Атлетико» примет «Барселону». Матч состоится 2 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Права на матчи Примеры принадлежат «Окко». Смотреть игру можно на этой платной платформе.

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Лемар 23
Суарес 44
2:0
Матч завершен
Барселона
Барселона

«Атлетико» идет четвертым с 14 очками, «Барселона» шестая с 12-ю, у нее на игру меньше.

Из последних пяти матчей против «Атлетико» «Барса» побеждала всего однажды. В прошлом сезоне она ни разу не забила в обоих матчах – 0:0 и 0:1.

Примера: прогноз на матч «Атлетико» – «Барселона», 2 октября 2021 года

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