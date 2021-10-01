Примера: где смотреть матч «Атлетико» – «Барселона», 2 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Атлетико» идет четвертым с 14 очками, «Барселона» шестая с 12-ю, у нее на игру меньше.

Из последних пяти матчей против «Атлетико» «Барса» побеждала всего однажды. В прошлом сезоне она ни разу не забила в обоих матчах – 0:0 и 0:1.

Примера: прогноз на матч «Атлетико» – «Барселона», 2 октября 2021 года