Маркус Берг
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#Маркус Берг #РПЛ #Краснодар #ЦСКА

Дубль Берга в ворота ЦСКА фанаты предсказали в твиттере

22 сентября 2019, 20:45
  • Георгий Мелкадзе забил первые голы в карьере в РПЛ.
  • Алексей Сутормин дублем добил «Рубин» (как бы бывший клуб).
  • Антон Заболотный вколотил уже второй гол за «Сочи».
  • Маркус Берг дважды отличился в матче с ЦСКА. Это его первые голы за «Краснодар».

«Краснодар» проиграл со счетом 2:3, но дубль Берга – одно из главных событий в этой игре. Некоторые фанаты анонсировали его в твиттере еще до матча.

Вот еще твитов по Бергу уже после этих голов: 

У Берга до этого все было не очень
Мощнейшее выступление Берга после игры с «Олимпиакосом». Облажался, но признал это
«Краснодар» подписал знаменитого шведа: поиграл в пяти странах, фанаты ругали его за вечные промахи
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