Локомотив
Лига Европы
Лацио
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«Локомотив» проиграл «Лацио». Он не побеждает в еврокубках 13 матчей подряд
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- Последний раз «Локомотив» побеждал в еврокубках в 2019 году – «Байер» в Лиге чемпионов. После этого – серия из 13 матчей без побед.
- «Локомотив» не забивает третий матч подряд во всех турнирах. До этого было две нулевых ничьих в РПЛ.
- Это первая игра между «Локомотивом» и «Лацио». Ранее «Спартак» прервал серию из девяти матчей, когда российские клубы не обыгрывали итальянские.
«Локомотив» набрал одно очко после двух туров и занимает последнее место в группе. В третьем туре Лиги Европы он сыграет против «Галатасарая» (21 октября).
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