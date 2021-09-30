«Локомотив» проиграл «Лацио». Он не побеждает в еврокубках 13 матчей подряд

Последний раз «Локомотив» побеждал в еврокубках в 2019 году – «Байер» в Лиге чемпионов. После этого – серия из 13 матчей без побед.

«Локомотив» не забивает третий матч подряд во всех турнирах. До этого было две нулевых ничьих в РПЛ.

Это первая игра между «Локомотивом» и «Лацио». Ранее «Спартак» прервал серию из девяти матчей, когда российские клубы не обыгрывали итальянские.

«Локомотив» набрал одно очко после двух туров и занимает последнее место в группе. В третьем туре Лиги Европы он сыграет против «Галатасарая» (21 октября).

Турнирная таблица групп Лиги Европы