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#Локомотив #Лига Европы #Лацио
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«Локомотив» проиграл «Лацио». Он не побеждает в еврокубках 13 матчей подряд

0
Матч завершен
Лацио
Рим
Башич 13'
Патрик 38'
2:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
  • Последний раз «Локомотив» побеждал в еврокубках в 2019 году – «Байер» в Лиге чемпионов. После этого – серия из 13 матчей без побед.
  • «Локомотив» не забивает третий матч подряд во всех турнирах. До этого было две нулевых ничьих в РПЛ.
  • Это первая игра между «Локомотивом» и «Лацио». Ранее «Спартак» прервал серию из девяти матчей, когда российские клубы не обыгрывали итальянские.

«Локомотив» набрал одно очко после двух туров и занимает последнее место в группе. В третьем туре Лиги Европы он сыграет против «Галатасарая» (21 октября).

Турнирная таблица групп Лиги Европы

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