Роберт Левандовски
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#Роберт Левандовски #Лига чемпионов #Бавария #Динамо К
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Левандовски побеждает в 18 играх Лиги чемпионов подряд. Это рекорд турнира

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29 сентября «Бавария» обыграла «Динамо» К в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Так он складывался:

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 12'
Левандовски 27'
Гнабри 68'
Сане 74'
Чупо-Мотинг 87'
5:0
Матч завершен
Динамо
Киев

Роберт Левандовски в этой встрече:

  • Оформил дубль.
  • Забил 50-й гол в 2021-м.
  • Забил 77-й гол в ЛЧ.
  • Забил 61 мяч в 49 встречах с начала прошлого сезона.
  • Забил 27-й мяч в 14-м домашнем матче за «Баварию» с начала 2021 года.
  • Победил в 18 матчах Лиги чемпионов подряд – это рекорд турнира. Серия длится с 18 сентября 2019-го.
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Источник:
Opta
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