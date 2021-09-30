Роберт Левандовски
Лига чемпионов
Бавария
Динамо К
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Левандовски побеждает в 18 играх Лиги чемпионов подряд. Это рекорд турнира
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29 сентября «Бавария» обыграла «Динамо» К в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Так он складывался:
Роберт Левандовски в этой встрече:
- Оформил дубль.
- Забил 50-й гол в 2021-м.
- Забил 77-й гол в ЛЧ.
- Забил 61 мяч в 49 встречах с начала прошлого сезона.
- Забил 27-й мяч в 14-м домашнем матче за «Баварию» с начала 2021 года.
- Победил в 18 матчах Лиги чемпионов подряд – это рекорд турнира. Серия длится с 18 сентября 2019-го.
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