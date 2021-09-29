Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов
Вильярреал
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» в Лиге чемпионов. Роналду забил победный гол на 95-й минуте
вчера, 23:58
- «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» сыграли во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
- Все голы забиты во втором тайме. «МЮ» пропустил первым, но потом отыгрался, а в компенсированное время снова забил – и победил.
- Криштиану Роналду, забивший победный гол, провел 178-й матч в Лиге чемпионов. Он установил рекорд турнира, превзойдя достижение Икера Касильяса.
- У Роналду рекорды в ЛЧ по числу матчей (178), голам (136), голам в плей-офф (67) и голам в одном сезоне (17).
- «Вильярреал» идет в группе на последнем месте с одним очков. «МЮ» с тремя очками идет третьим.
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