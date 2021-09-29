Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов
Вильярреал
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#Манчестер Юнайтед #Лига чемпионов #Вильярреал

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» в Лиге чемпионов. Роналду забил победный гол на 95-й минуте

вчера, 23:58
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Теллес 60
Роналду 90
2:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Алькасер 53
  • «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» сыграли во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
  • Все голы забиты во втором тайме. «МЮ» пропустил первым, но потом отыгрался, а в компенсированное время снова забил – и победил.
  • Криштиану Роналду, забивший победный гол, провел 178-й матч в Лиге чемпионов. Он установил рекорд турнира, превзойдя достижение Икера Касильяса.
  • У Роналду рекорды в ЛЧ по числу матчей (178), голам (136), голам в плей-офф (67) и голам в одном сезоне (17).
  • «Вильярреал» идет в группе на последнем месте с одним очков. «МЮ» с тремя очками идет третьим.
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Источник:
Гол
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