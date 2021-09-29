Футболисты ингушской «Ангушты» напали на судью в любительском матче. Одного из них отстранили на два года

В матче между «Энергетиком» (Прохладный) и «Ангуштой» (Назрань) произошла массовая драка. По ее итогам контрольно-дисциплинарный комитет в дисквалифицировал нескольких игроков.

В конце матча судья удалил игрока «Ангушты» за нецензурную брань. Когда футболист уходил с поля, он бросил бинт в помощника арбитра.

После окончания игры футболисты «Ангушты» окружили судью, двое футболистов нанесли удары. Удаленный игрок в это же время напал на помощника судьи.

На поле появилась полиция и взяла судей под охрану. Тогда игроки «Ангушта» устроили драку с «Энергетиком». В ней участвовали футболисты обеих команд, а также болельщики.

Обратился ли кто-то из пострадавших в полицию, не сообщается. КДК дисквалифицировал шесть игроков:

На два года. Бекхан Алиев («Ангушт»). Нецензурная брань, бросок бинта в помощника судьи, нападение на помощника и активное участие в драке.

На один год. Магомед Балаев и Руслан Зязиков («Ангушт»). Нападение на судью.

На шесть игр. Сафарбек Мархиев («Ангушт»), Артем Орсаев и Алан Аслануко (оба – «Энергетик»). Участие в массовой драке.

Также «Энергетик» оштрафован на 10 тысяч рублей из-за выбежавших на поле болельщиков, а его стадион дисквалифицирован на две игры.

В начале сентября похожий случай произошел в Иркутске, где на матче любительских команд тоже напали на судью. Нападавших дисквалифицировали, а судья обратился в полицию.