Иркутская федерация футбола обратилась в полицию из-за нападения на судью на любительском матче

1 сентября в Иркутске прошел матч любительских команд «Виктория» и «Пахтакор». Во время него два футболиста напали на арбитра Антона Рженева.

Речь идет об игроках «Пахтакора» Бобомуроде Алланазарове и Дилмуроде Капланове. Сначала арбитра ударил Алланазаров, немного позже – Капланов. «Сразу после финального свистка я получил сильный удар сзади в область головы и шеи, на короткое время потерял сознание», – сказал Рженев.