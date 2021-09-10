судьи
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Иркутская федерация футбола обратилась в полицию из-за нападения на судью на любительском матче

вчера, 13:07

1 сентября в Иркутске прошел матч любительских команд «Виктория» и «Пахтакор». Во время него два футболиста напали на арбитра Антона Рженева.

Речь идет об игроках «Пахтакора» Бобомуроде Алланазарове и Дилмуроде Капланове. Сначала арбитра ударил Алланазаров, немного позже – Капланов. «Сразу после финального свистка я получил сильный удар сзади в область головы и шеи, на короткое время потерял сознание», – сказал Рженев.

Федерация футбола Иркутска дисквалифицировала Алланазарова на три года. Капланов уже дисквалифицирован организацией. Он находился на матче как зритель.

Теперь Рженев и Федерация футбола Иркутска обратились в полицию. Они потребовали возбуждения уголовного дела по статье о хулиганстве – ч. 2 ст. 213 УК РФ. Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до семи лет.

Источник:
сайт Федерации футбола Иркутска
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