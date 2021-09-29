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#Зенит #Лига чемпионов

«Зенит» победил впервые за девять матчей в ЛЧ

вчера, 21:36

«Зенит» во втором туре Лиги чемпионов-2021/22 дома разгромил «Мальме». Счет 4:0 обеспечили голы Клаудиньо, Кузяева, Сутормина и Вендела.

Это первая победа «Зенита» в матчах ЛЧ из последних девяти. Последний раз до этого «Зенит» выигрывал у «Лиона» в конце ноября 2019 года. С тех пор было восемь матчей без побед.

🔴 «Бенфика» – 0:3.

🔴 «Брюгге» – 1:2.

🔴 «Боруссия» Д – 0:2.

🟡 «Лацио» – 1:1.

🔴 «Лацио» – 1:3.

🔴 «Брюгге» – 0:3.

🔴 «Боруссия» Д – 1:2.

🔴 «Челси» – 0:1.

Следующий матч в группе ЛЧ «Зенит» проведет дома против «Ювентуса» 20 октября.

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