«Зенит» выиграл 30-й матч в турнире Кубка/Лиги чемпионов

«Зенит» принимал дома «Мальме» во втором туре Лиги чемпионов-2021/22 и победил 4:0 благодаря голам Клаудиньо, Кузяева, Сутормина и Вендела.

Этот матч стал для «Зенита» 72-м по счету в матчах Кубка/Лиги чемпионов. Он выиграл 30 матчей и проиграл 29 . Еще 13 матчей завершились вничью. Разница мячей – 92:87.

«Зенит» дебютировал в турнире в 1985 году – прошел норвежскую «Волеренгу», но затем уступил финскому «Куусюси». Следующее выступление было уже в Лиге чемпионов в 2008 году.