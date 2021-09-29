Зенит
Лига чемпионов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Зенит #Лига чемпионов

«Зенит» выиграл 30-й матч в турнире Кубка/Лиги чемпионов

вчера, 21:36

«Зенит» принимал дома «Мальме» во втором туре Лиги чемпионов-2021/22 и победил 4:0 благодаря голам Клаудиньо, Кузяева, Сутормина и Вендела.

Этот матч стал для «Зенита» 72-м по счету в матчах Кубка/Лиги чемпионов. Он выиграл 30 матчей и проиграл 29 . Еще 13 матчей завершились вничью. Разница мячей – 92:87.

«Зенит» дебютировал в турнире в 1985 году – прошел норвежскую «Волеренгу», но затем уступил финскому «Куусюси». Следующее выступление было уже в Лиге чемпионов в 2008 году.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Клаудиньо 9
Кузяев 49
Сутормин 80
Вендел 90
4:0
Матч завершен
Мальме
Мальме
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Клаудиньо работает в бешеном графике. За год у него 64 матча в 7 разных турнирах
Перформанс «Зенита» к 80-летию блокады Ленинграда. Огромный баннер и живой оркестр с песней «Сплина»
Веселый автогол защитника «Зенита» – замкнул чужую подачу без какой-либо борьбы, рядом вообще не было соперника
Пять игроков «Зенита» не встали на колено перед игрой с «Челси»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Зенит
#Лига чемпионов