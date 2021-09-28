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Лига чемпионов: прогноз на матч «Ювентус» – «Челси», 29 сентября 2021 года
вчера, 20:03
29 сентября в рамках группового этапа Лиги чемпионов в Турине сыграют «Ювентус» и «Челси». Это будет их пятая встреча. Статистика по предыдущим:
- Одна победа «Ювентуса».
- Две ничьи.
- Одна победа «Челси».
- Общий счет – 7:5 в пользу «Ювентуса».
Лига чемпионов: где смотреть матч «Ювентус» – «Челси», 29 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
Лига чемпионов: во сколько начало матча «Ювентус» – «Челси», 29 сентября 2021 года
Котировки букмекеров:
- Победа «Ювентуса» – 3.50.
- Ничья – 3.30.
- Победа «Челси» – 2.21.
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