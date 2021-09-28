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#Лига чемпионов #Челси #Ювентус

Лига чемпионов: прогноз на матч «Ювентус» – «Челси», 29 сентября 2021 года

вчера, 20:03

29 сентября в рамках группового этапа Лиги чемпионов в Турине сыграют «Ювентус» и «Челси». Это будет их пятая встреча. Статистика по предыдущим:

  • Одна победа «Ювентуса».
  • Две ничьи.
  • Одна победа «Челси».
  • Общий счет – 7:5 в пользу «Ювентуса».

Лига чемпионов: где смотреть матч «Ювентус» – «Челси», 29 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Ювентус» – «Челси», 29 сентября 2021 года

Котировки букмекеров:

  • Победа «Ювентуса» – 3.50.
  • Ничья – 3.30.
  • Победа «Челси» – 2.21.
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Источник:
Гол
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