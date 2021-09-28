Лига чемпионов: прогноз на матч «Ювентус» – «Челси», 29 сентября 2021 года

29 сентября в рамках группового этапа Лиги чемпионов в Турине сыграют «Ювентус» и «Челси». Это будет их пятая встреча. Статистика по предыдущим:

Одна победа «Ювентуса».

Две ничьи.

Одна победа «Челси».

Общий счет – 7:5 в пользу «Ювентуса».

Лига чемпионов: где смотреть матч «Ювентус» – «Челси», 29 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Ювентус» – «Челси», 29 сентября 2021 года

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