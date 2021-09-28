Лига чемпионов: во сколько начало матча «Ювентус» – «Челси», 29 сентября 2021 года

29 сентября в Турине в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Ювентус» и «Челси». Игра начнется в 22:00 по московскому времени:

Лига чемпионов: где смотреть матч «Ювентус» – «Челси», 29 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

У «Юве» этот матч пропустят:

Пауло Дибала.

Альваро Мората.

Артур.

У «Челси» эту встречу пропустят: