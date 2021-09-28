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#Лига чемпионов #Челси #Ювентус

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Ювентус» – «Челси», 29 сентября 2021 года

вчера, 19:54

29 сентября в Турине в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Ювентус» и «Челси». Игра начнется в 22:00 по московскому времени:

Лига чемпионов: где смотреть матч «Ювентус» – «Челси», 29 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

У «Юве» этот матч пропустят:

  • Пауло Дибала.
  • Альваро Мората.
  • Артур.

У «Челси» эту встречу пропустят:

  • Мэйсон Маунт.
  • Нголо Канте.
  • Рис Джеймс.
  • Кристиан Пулишич.
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Источник:
Гол
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