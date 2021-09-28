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Лига чемпионов: во сколько начало матча «Ювентус» – «Челси», 29 сентября 2021 года
вчера, 19:54
29 сентября в Турине в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Ювентус» и «Челси». Игра начнется в 22:00 по московскому времени:
Лига чемпионов: где смотреть матч «Ювентус» – «Челси», 29 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
У «Юве» этот матч пропустят:
- Пауло Дибала.
- Альваро Мората.
- Артур.
У «Челси» эту встречу пропустят:
- Мэйсон Маунт.
- Нголо Канте.
- Рис Джеймс.
- Кристиан Пулишич.
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