Лига чемпионов: где смотреть матч «Ювентус» – «Челси», 29 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

29 сентября в Турине в рамках группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Ювентус» и «Челси». Это будет их первый матч с 2012 года – тогда на том же стадионе «Юве» обыграл «Челси» со счетом 3:0.

«Матч ТВ» покажет поединок в прямом эфире. Прямая трансляция начнется в 21:45 по московскому времени.