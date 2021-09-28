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#Лига чемпионов #Челси #Ювентус

Лига чемпионов: где смотреть матч «Ювентус» – «Челси», 29 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

вчера, 19:48

29 сентября в Турине в рамках группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Ювентус» и «Челси». Это будет их первый матч с 2012 года – тогда на том же стадионе «Юве» обыграл «Челси» со счетом 3:0.

«Матч ТВ» покажет поединок в прямом эфире. Прямая трансляция начнется в 21:45 по московскому времени.

Ювентус
Турин
-:-
Челси
Лондон
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Источник:
Гол
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