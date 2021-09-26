Педро – третий футболист в истории, который забил в римском дерби и за «Рому», и за «Лацио»

19 августа – Педро перешел из «Ромы» в «Лацио». Это первый трансфер между клубами за 36 лет.

26 сентября состоялось его первое римское дерби в статусе игрока «Лацио». «Лацио» победил, а Педро забил гол и стал третьим игроком в истории, который забивал в этом матче и за «Рому», и за «Лацио»:

1. Арне Сельмонсон.

2. Александр Коларов.

3. Педро.

А так Педро праздновал победу: