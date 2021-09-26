Педро
Серия А
Рома
Лацио
Педро – третий футболист в истории, который забил в римском дерби и за «Рому», и за «Лацио»
час назад
19 августа – Педро перешел из «Ромы» в «Лацио». Это первый трансфер между клубами за 36 лет.
26 сентября состоялось его первое римское дерби в статусе игрока «Лацио». «Лацио» победил, а Педро забил гол и стал третьим игроком в истории, который забивал в этом матче и за «Рому», и за «Лацио»:
1. Арне Сельмонсон.
2. Александр Коларов.
3. Педро.
А так Педро праздновал победу:
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