Педро
Серия А
Рома
Лацио
Поделиться:
Комментарии:
0
#Педро #Рома #Серия А #Лацио

Педро – третий футболист в истории, который забил в римском дерби и за «Рому», и за «Лацио»

час назад

19 августаПедро перешел из «Ромы» в «Лацио». Это первый трансфер между клубами за 36 лет.

26 сентября состоялось его первое римское дерби в статусе игрока «Лацио». «Лацио» победил, а Педро забил гол и стал третьим игроком в истории, который забивал в этом матче и за «Рому», и за «Лацио»:

1. Арне Сельмонсон.

2. Александр Коларов.

3. Педро.

А так Педро праздновал победу:

Матч завершен
Лацио
Рим
Милинкович-Савич 10
Педро 19
Андерсон 63
3:2
Матч завершен
Рома
Рим
Ибаньес 41
Верету 69
Источник:
Гол
Еще по теме
Настоящее чудо от Педро. Он забил за «Челси» пяткой в полете
Когда твоя суперспособность – забивать в финалах. Педрографика
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Педро
#Рома
#Серия А
#Лацио