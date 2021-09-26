1 июля 2018 года вратарь сборной Италии Маттиа Перин перешел в «Ювентус». Дальше его карьера:

9 матчей за «Юве» = 810 минут на поле.

8 пропущенных голов.

Одна аренда в «Дженоа».

5 травм за три года, из-за которых Перин пропустил 33 матча за «Ювентус» и «Дженоа» (пролечился 265 дней).

В этом сезоне Массимилиано Аллегри оставил Перина в «Ювентусе». И клуб неудачно стартовал в этом сезоне – 5 очков в 5 матчах (победа, 2 ничьи и 2 поражения; 7 забитых и 8 пропущенных голов). В пяти стартовых турах ворота «Ювентуса» защищал Войцех Щесны. В шестом Аллегри доверил ворота Перину.

Это его первый матч в «Ювентусе» за 897 дней.