Маттиа Перин
Ювентус
Серия А
#Маттиа Перин #Ювентус #Серия А
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Перин впервые за 897 дней вышел в основе «Ювентуса». У клуба одна победа в пяти матчах Серии А и 8 пропущенных голов

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1 июля 2018 года вратарь сборной Италии Маттиа Перин перешел в «Ювентус». Дальше его карьера:

  • 9 матчей за «Юве» = 810 минут на поле.
  • 8 пропущенных голов.
  • Одна аренда в «Дженоа».
  • 5 травм за три года, из-за которых Перин пропустил 33 матча за «Ювентус» и «Дженоа» (пролечился 265 дней).

В этом сезоне Массимилиано Аллегри оставил Перина в «Ювентусе». И клуб неудачно стартовал в этом сезоне – 5 очков в 5 матчах (победа, 2 ничьи и 2 поражения; 7 забитых и 8 пропущенных голов). В пяти стартовых турах ворота «Ювентуса» защищал Войцех Щесны. В шестом Аллегри доверил ворота Перину.

Это его первый матч в «Ювентусе» за 897 дней.

Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 10'
Бонуччи 43'
Локателли 57'
3:2
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Йошида 44'
Кандрева 83'
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Источник:
Гол
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