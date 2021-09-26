Маттиа Перин
Ювентус
Серия А
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Перин впервые за 897 дней вышел в основе «Ювентуса». У клуба одна победа в пяти матчах Серии А и 8 пропущенных голов
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1 июля 2018 года вратарь сборной Италии Маттиа Перин перешел в «Ювентус». Дальше его карьера:
- 9 матчей за «Юве» = 810 минут на поле.
- 8 пропущенных голов.
- Одна аренда в «Дженоа».
- 5 травм за три года, из-за которых Перин пропустил 33 матча за «Ювентус» и «Дженоа» (пролечился 265 дней).
В этом сезоне Массимилиано Аллегри оставил Перина в «Ювентусе». И клуб неудачно стартовал в этом сезоне – 5 очков в 5 матчах (победа, 2 ничьи и 2 поражения; 7 забитых и 8 пропущенных голов). В пяти стартовых турах ворота «Ювентуса» защищал Войцех Щесны. В шестом Аллегри доверил ворота Перину.
Это его первый матч в «Ювентусе» за 897 дней.
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