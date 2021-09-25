АПЛ
Челси
Манчестер Сити
«Челси» проиграл «Манчестер Сити». Это его первое поражение в АПЛ и первый матч в сезоне без забитых голов
4 часа назад
Таким получился матч шестого тура АПЛ:
- Единственный гол забил Габриэль Жезус. Он сделал седьмое результативное действие (три гола + четыре ассиста) за семь последних выходов в стартовом составе «Манчестер Сити».
- Это первое поражение «Челси» в этом сезоне во всех турнирах и первый раз, когда команда не забила ни одного гола за матч.
- «Манчестер Сити» победил «Челси» впервые за четыре матча. До этого было три поражения подряд во всех турнирах.
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