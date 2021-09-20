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#РПЛ #Спартак #ЦСКА

Литвинов и Кофрие – в старте «Спартака» на матч с ЦСКА

3 часа назад

В матче восьмого тура РПЛ сыграют ЦСКА и «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Дзагоев, Обляков, Бийол, Зайнутдинов, Заболотный, Чалов, Эджуке.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Промес, Умяров, Мозес, Понсе, Ларссон.

Матч начнется с минуты молчания из-за стрельбы в Пермском университете. Там погибли шесть человек.

Где смотреть матч ЦСКА – «Спартак»

Прогноз на матч ЦСКА – «Спартак»

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Заболотный 81
1:0
Матч завершен
Спартак
Москва
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РПЛ
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