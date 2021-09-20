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Литвинов и Кофрие – в старте «Спартака» на матч с ЦСКА
3 часа назад
В матче восьмого тура РПЛ сыграют ЦСКА и «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Дзагоев, Обляков, Бийол, Зайнутдинов, Заболотный, Чалов, Эджуке.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Промес, Умяров, Мозес, Понсе, Ларссон.
Матч начнется с минуты молчания из-за стрельбы в Пермском университете. Там погибли шесть человек.
Где смотреть матч ЦСКА – «Спартак»
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