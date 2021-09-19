Эрлинг Холанд
Боруссия Д
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#Эрлинг Холанд #Боруссия Д

Холанд забил 68 голов за 67 матчей в «Боруссии». Его результативная серия – семь матчей всех турниров

2 часа назад

«Боруссия» победила «Унион Берлин» со счетом 4:2. Эрлинг Холанд оформил дубль в этом матче.

За пять игр этого сезона Бундеслиги Холанд забил семь голов и сделал три ассиста. Он забивает в семи матчах подряд за клуб и сборную.

Холанду 21 год. Его «Боруссия» занимает третье место в Бундеслиге. За пять матчей клуб набрал 12 очков. «Боруссия» забила 11 голов за три последних матча Бундеслиги.

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Геррейру 10
Холанд 24
Фридрих 52
Холанд 83
4:2
Матч завершен
Унион
Берлин
Крузе 57
Фогльзаммер 81
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Источник:
Гол.ру
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