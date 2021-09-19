Джимми Гривз
Тоттенхэм
Умер Джимми Гривз. Это рекордсмен по голам в высшем дивизионе Англии
2 часа назад
Джимми Гривзу был 81 год. Главное, что нужно знать о его достижениях в футболе:
- Лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма» (266 голов)
- Лучший бомбардир в истории высшего дивизиона Англии (357 голов)
- Чемпион мира-1966. Забил 44 гола за сборную Англии.
Гривз имеет четырех детей, десять внуков и правнуков.
В 2015 году он перенес тяжелый инсульт. Так Гривз оказался прикованным к инвалидному креслу.
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