Джимми Гривз
Тоттенхэм
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#Джимми Гривз #Тоттенхэм

Умер Джимми Гривз. Это рекордсмен по голам в высшем дивизионе Англии

2 часа назад

Джимми Гривзу был 81 год. Главное, что нужно знать о его достижениях в футболе:

  • Лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма» (266 голов)
  • Лучший бомбардир в истории высшего дивизиона Англии (357 голов)
  • Чемпион мира-1966. Забил 44 гола за сборную Англии.

Гривз имеет четырех детей, десять внуков и правнуков.

В 2015 году он перенес тяжелый инсульт. Так Гривз оказался прикованным к инвалидному креслу.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Тоттенхэма»
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