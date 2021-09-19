Умер Джимми Гривз. Это рекордсмен по голам в высшем дивизионе Англии

Джимми Гривзу был 81 год. Главное, что нужно знать о его достижениях в футболе:

Лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма» (266 голов)

Лучший бомбардир в истории высшего дивизиона Англии (357 голов)

Чемпион мира-1966. Забил 44 гола за сборную Англии.

Гривз имеет четырех детей, десять внуков и правнуков.

В 2015 году он перенес тяжелый инсульт. Так Гривз оказался прикованным к инвалидному креслу.