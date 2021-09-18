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#Серия А #Ювентус #Милан

Серия А: прогноз на матч «Ювентус» – «Милан», 19 сентября 2021 года

4 часа назад

«Ювентус» сыграет дома с «Миланом» в четвертом туре Серии А. Матч состоится в воскресенье, 19 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

  • Победа «Ювентуса» – 2,11.
  • Ничья – 3,78.
  • Победа «Милана» – 3,80.

Дополнительная информация:

• Потери «Ювентуса» – травмированные Артур, Рэмзи, Кайо и Де Шильо. У «Милан» не сыграют Крунич, Бакайоко и Ибрагимович.

• Из последних 19 матчей против «Юве» «Милан» проиграл 15.

• В начале сезона-2021/22 «Милан» набрал девять очков из девяти возможных, у «Ювентуса» – всего одно.

Серия А: где смотреть матч «Ювентус» – «Милан», 19 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

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