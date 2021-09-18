Серия А: где смотреть матч «Ювентус» – «Милан», 19 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Ювентус» примет «Милан» в четвертом туре Серии А. Матч состоится в воскресенье, 19 сентября. Он начнется в 21:45 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:40.