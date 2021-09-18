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#Серия А #Ювентус #Милан

Серия А: где смотреть матч «Ювентус» – «Милан», 19 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

4 часа назад

«Ювентус» примет «Милан» в четвертом туре Серии А. Матч состоится в воскресенье, 19 сентября. Он начнется в 21:45 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:40.

Ювентус
Турин
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Милан
Милан

«Милан» идет на втором месте в таблице Серии А – у него три победы в трех матчах.

«Ювентус» за три игры набрал всего лишь одно очко – хуже выступили только «Верона» и «Салернитана».

Серия А: прогноз на матч «Ювентус» – «Милан», 19 сентября 2021 года

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