Пеллегрини стал первым футболистом, забившим во всех еврокубках: Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций

«Рома» обыграла софийский ЦСКА в матче группового этапа Лиги конференций (5:1). Два гола забил Лоренцо Пеллегрини.

Он стал первым игроком, забившим во всех трех еврокубковых турнирах. Дебютные мячи Пеллегрини:

✅ Лига чемпионов. «Рома» – московский ЦСКА, ноябрь 2018 года.

✅ Лига Европы. «Сассуоло» – Рапид, ноябрь 2016 года.

✅ Лига конференций. «Рома» – софийский ЦСКА, сентябрь 2021 года.

В этом же матче забил другой игрок «Ромы» Стефан Эль-Шаарави и стал вторым футболистом, забивавшим во всех еврокубках.