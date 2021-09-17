Лоренцо Пеллегрини
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#Лоренцо Пеллегрини #Лига конференций УЕФА #Рома

Пеллегрини стал первым футболистом, забившим во всех еврокубках: Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций

4 часа назад

Лоренцо Пеллегрини

твиттер «Ромы»

«Рома» обыграла софийский ЦСКА в матче группового этапа Лиги конференций (5:1). Два гола забил Лоренцо Пеллегрини.

Он стал первым игроком, забившим во всех трех еврокубковых турнирах. Дебютные мячи Пеллегрини:

Лига чемпионов. «Рома» – московский ЦСКА, ноябрь 2018 года.

Лига Европы. «Сассуоло» – Рапид, ноябрь 2016 года.

Лига конференций. «Рома» – софийский ЦСКА, сентябрь 2021 года.

В этом же матче забил другой игрок «Ромы» Стефан Эль-Шаарави и стал вторым футболистом, забивавшим во всех еврокубках.

  • Лига конференций – новый турнир, проводимый УЕФА. Это третий по значимости еврокубок после Лиги чемпионов и Лиги Европы.
  • Он создан, прежде всего, для команд из низших по рейтингу ассоциаций. Они не проходят в основную сетку ЛЕ и ЛЧ, поэтому УЕФА создала отдельный турнир для них.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Ромы»
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